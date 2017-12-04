Ердоган назвав «зрадою» переведення турецькими підприємцями активів за кордон

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підприємці, які намагаються перевести активи за кордон, «зраджують» свою державу.

«Я знаю, що деякі бізнесмени намагаються розмістити свої активи за кордоном. Я закликаю уряд не санкціонувати такі кроки, тому що це акти державної зради», – сказав Ердоган під час виступу в турецькому місті Мус 3 грудня, не назвавши жодних імен.

Його репліка була озвучена через кілька днів після того, як турецько-іранський торговець золотом Реза Зарраб, що проходить у справі про ухилення від санкцій США щодо Ірану, звинуватив Ердогана та інших держчиновників в тому, що вони уклали угоду в рамках схеми вартістю 1 мільярд доларів для відмивання доходів Ірану від нафтогазової галузі, щоб дозволити Тегерану використовувати свої кошти на міжнародному рівні в порушення санкцій США. Зарраб пішов на співпрацю з прокуратурою і визнав себе винним у банківському шахрайстві, відмиванні грошей та за іншими звинуваченнями.

Ердоган та інші офіційні особи заперечують будь-які правопорушення. 3 грудня Ердоган назвав суд в Нью-Йорку «спробою шантажу», якому «ми (турки – ред.) не будемо підкорятися».