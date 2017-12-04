Російський прокурор просить продовжити арешт фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» на півроку

У понеділок на виїзному засіданні у Сімферополі Ростовського окружного військового суду прокурор попросив продовжити арешт фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» на півроку, передає сайт «Крим.Реалії».

Згідно з повідомленням, в залу суду пропустили близько 15 осіб, близьких родичів обвинувачених, всього їх прийшли підтримати близько півсотні людей.

Адвокат Мусліма Алієва, який проходить як організатор в «справі», Сергій Легостов попросив про домашній арешт.

У Сімферополі сьогодні розглядають питання продовження арешту фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»: Мусліма Алієва, Еміра-Усеіна Куку, Вадима Сірука, Енвера Бекірова, Рефата Алімова і Арсена Джеппарова.

Арсен Джеппаров і Рефат Алімов перебувають під вартою після того, як їх заарештували в Краснокам’янці 18 квітня 2016 року. Перших чотирьох обвинувачених «справи Хізб ут-Тахрір» заарештували 11 лютого минулого року. Серед них є член Контактної групи з прав людини Емір-Усеін Куку, алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам’янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Кримський журналіст Шевкет Наматуллаєв стверджує, що слідчі ФСБ Росії вважають фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» творцями «шаріатського суду» на території Криму.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними». Крім Росії ця організація як терористична заборонена в Узбекистані, Казахстані, Китаї та деяких інших азіатських і африканських країнах. У Німеччині діяльність «Хізб ут-Тахрір» обмежена через звинувачення в антисемітизмі. В Україні та в більшості країн Заходу вона може діяти легально.