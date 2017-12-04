Сенатор Ґрем закликав вивезти родичів американських військових з Південної Кореї

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем, заявив, що військові США повинні почати відправляти на батьківщину членів своїх родин із баз у Південній Кореї на тлі підвищеної напруженості у відносинах США з Пхеньяном. Про це він сказав 3 грудня в інтерв’ю телеканалу CBS.

«Перебування військовослужбовців в Південній Кореї має бути без супроводу», – сказав Ґрем і додав, що впевнений у здатності адміністрації Дональда Трампа впоратися з конфліктом довкола КНДР.

«У нього є найкраща команда національної безпеки, яку я бачив, відколи був у Вашингтоні», – сказав Грем, який працював у Конгресі з 1995 року.

Він зазначив, що Сполучені Штати наближаються до «застережної війни» з кожним новим випробуванням ракети чи ядерної зброї Пхеньяном.