Сенатор Ґрем закликав вивезти родичів американських військових з Південної Кореї

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем, заявив, що військові США повинні почати відправляти на батьківщину членів своїх родин із баз у Південній Кореї на тлі підвищеної напруженості у відносинах США з Пхеньяном. Про це він сказав 3 грудня в інтерв’ю телеканалу CBS.
«Перебування військовослужбовців в Південній Кореї має бути без супроводу», – сказав Ґрем і додав, що впевнений у здатності адміністрації Дональда Трампа впоратися з конфліктом довкола КНДР.
«У нього є найкраща команда національної безпеки, яку я бачив, відколи був у Вашингтоні», – сказав Грем, який працював у Конгресі з 1995 року.
Він зазначив, що Сполучені Штати наближаються до «застережної війни» з кожним новим випробуванням ракети чи ядерної зброї Пхеньяном.
США мають близько 28 тисяч військовослужбовців, дислокованих в Південній Кореї для стримування агресії Північної Кореї.
Напруженість на Корейському півострові зросла після того, як Пхеньян продовжив випробовувати міжконтинентальні балістичні ракети і ядерну зброю в порушення резолюцій ООН.
Від сьогодні упродовж 5 днів над Корейським півостровом триватимуть найбільші спільні повітряні навчання з участю близько 12 тисяч військових і понад 230 літаків, зокрема винищувачів.
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