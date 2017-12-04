Росія: Путін розширив повноваження Мін’юсту в частині реалізації закону про ЗМІ – «іноземних агентів»

Президент Росії Володимир Путін розширив повноваження Міністерства юстиції Росії, надавши йому функції ведення реєстру фінансованих з-за кордону ЗМІ – «іноземних агентів». Відповідний указ опублікований в понеділок на офіційному порталі правової інформації.

Згідно з внесеними змінами до положення про Мін’юст Росії, відомство «веде реєстр іноземних засобів масової інформації, що виконують функції іноземного агента, в тому числі ухвалює рішення про внесення в нього або виключення з нього іноземних засобів масової інформації».

Російська державна інформаційна агенція «РИА Новости» з посиланням на джерело в Раді Федерації повідомляє, що перші ЗМІ – «іноземні» агенти зареєструють вже цього тижня.

«Це будуть 9 американських ЗМІ, які раніше вже отримали від Мін’юсту попередження», – йдеться в повідомленні.

13 листопада російський телеканал мовлення за кордон RT, фінансований російською владою, зареєструвався в США як іноземний агент. У Москві заявили про «тиск» на російські ЗМІ в США й пообіцяли «симетричну відповідь».

25 листопада президент Росії Володимир Путін підписав закон про засоби масової інформації – «іноземних агентів. Тепер ЗМІ, які отримують фінансування з-за кордону, можуть бути визнані «іноземними агентами». Депутати Держдуми одноголосно схвалили законопроект 15 листопада, і одразу після цього Міністерство юстиції Росії надіслало кільком проектам Радіо Свобода повідомлення про можливі обмеження в їхній роботі, не уточнивши, якими саме вони можуть бути. Попередження також отримали «Голос Америки», CNN і німецький міжнародний мовник Deutsche Welle.