Казахстан: колишній голова спілки журналістів вийшов із в’язниці

Колишній голова спілки журналістів Казахстану Сейткази Матаєв, якого у 2016 році засудили до шести років тюрми за розкрадання та ухилення від сплати податків, вийшов із в’язниці.

Матаєв сказав журналістам, що сподівається на звільнення його сина Асета Матаєва, якого ув’язнили на п’ять років також у цій справі.

Колишнього голову спілки журналістів звільнили на підставі рішення суду міста Капшагай в південносхідному регіоні Алмати від 16 листопада.

Матаєва і його сина арештували в лютому 2016 року. У жовтні суд визнав їх винними в ухиленні від сплати податків і розкраданні сотень тисяч доларів США Міністерства комунікацій і зв’язку Казахстану. Обидва заперечували свою провину.

Правозахисні групи заявляли, що Матаєва переслідували за його діяльність на посаді голови спілки журналістів.

У квітні 2017 року термін тюремного ув'язнення Сейткази Матаєва був скорочений на два роки та вісім місяців у зв’язку з амністією, яка була оголошена в грудні минулого року на честь 25-ї річниці незалежності Казахстану.