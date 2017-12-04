Німецькі прикордонники пропустили Святослава Шеремету до Німеччини, на заборону Польщі не зважили

Німецькі прикордонники 4 грудня пропустили до Німеччини секретаря Державної міжвідомчої комісії в справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, пам’яті учасників жертв війни та політичних репресій Святослава Шеремету, якому 18 листопада польські прикордонники анулювали шенгенську візу із забороною на рік в’їжджати до країн Шенгену. Про це Радіо Свобода повідомив сам Святослав Шеремета.

«Я спокійно пройшов паспортний контроль в аеропорту Берліна. До мене не було жодного зауваження. Я в Берліні маю заплановані робочі зустрічі. Це є свідчення партнерського ставлення Німеччини до України», – каже Шеремета.

18 листопада цього року польські прикордонники не пропустили Святослава Шеремету до Польщі, заборонивши йому в’їзд до цієї країни й анулювавши шенгенську візу, яку він отримав у посольстві Німеччини. Святослав Шеремета потрапив до так званого списку заборонених до в’їзду в Польщу громадян України через «антипольські погляди», блокування питання проведення ексгумації та реновації місць польських поховань.

Святослав Шеремета зазначив Радіо Свобода, що після того, як йому було польською стороною анульовано візу, він звернувся до німецького посольства й отримав шенгенську візу з правом одноразового перетину кордону.