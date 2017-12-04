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04 Грудень 2017, Київ 17:20
Новини | Події

У Дніпрі помер боєць, який був тяжко поранений на Донбасі 18 листопада

Подвір’я військового госпіталю в Дніпрі

У Дніпрі, в обласній лікарні клінічній імені Мечникова, помер 46-річний боєць Юрій Рудик, який у зоні бойових дій на Донбасі зазнав тяжкого кульового поранення в голову. Інформацію про це Радіо Свобода в понеділок підтвердили в лікарні.

За інформацією медиків, лікарі боролись за його життя близько двох тижнів. Як поінформували лікарі, боєць мав дуже важке наскрізне проникаюче поранення голови, несумисне з життям, – куля увійшла в скроню і вийшла в тімені.

Військовослужбовець був поранений кулею снайпера 18 листопада при виконанні бойового завдання на Луганщині. Після цього він перебував у глибокій комі.

Раніше на батьківщині бійця – він родом із села Майків, що в Гощанському районі Рівненської області, – оголосили збір коштів для його лікування. Проте чоловік помер, так і не прийшовши до тями.

За інформацією з Гощанської райдержадміністрації, 5 та 6 грудня в Гощанському районі будуть оголошені Днями жалоби.

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