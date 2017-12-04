У Росії екс-міністр економічного розвитку просить суд виправдати його у справі про корупцію

Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі Росії Олексій Улюкаєв 4 грудня попросив суд ухвалити виправдальний вирок. Про це він заявив у своєму заключному слові на засіданні в Замоскворецькому суді Москви.

Улюкаєв також просить направити до Слідчого комітету Росії матеріал про перевірку голови компанії «Роснефть» Ігоря Сечіна та колишнього очільника служби безпеки цієї компанії Олега Феоктистова за помилковий донос.

Після виступу Улюкаєва суддя відклала дебати до 7 грудня.

Російська прокуратура просить для колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва 10 років колонії суворого режиму й штраф у розмірі 500 мільйонів рублів (8,5 мільйона доларів). Під час засідання суду 4 грудня прокурор попросив заборонити колишньому міністру обіймати державні посади протягом 10 років після відбування покарання, позбавити його чина державного радника, а також державних нагород.

За словами прокурора, доведено, що Улюкаєв вимагав і прийняв хабар у розмірі 2 мільйонів доларів готівкою від керівника державної нафтової компанії «Роснефть» Ігоря Сечина. Улюкав не визнав себе винним і назвав справу проти нього провокацією.

За даними слідства, Улюкаєв прийняв хабар 14 листопада 2016 року в обмін на схвалення продажу «Роснефти» контрольованої державою нафтової компанії «Башнефть».

Поліція затримала Улюкаєва всередині будівлі «Роснефти» невдовзі після того, як Сечін передав йому гроші у закритій сумці, кажуть у прокуратурі. Наступного дня президент Росії Володимир Путін звільнив Улюкаєва.

На суді екс-міністр заявляв, що думав, ніби у сумці подарунок. Колишній чиновник стверджує, що справа стосовно нього – це провокація з боку Сечіна і ФСБ Росії. Улюкаєв перебуває під домашнім арештом.