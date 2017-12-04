В Одесі чекають на легенд світової класичної музики

Організатори четвертого Міжнародного фестивалю Odessa Classics чекають на приїзд до Одеси європейських легенд класичної музики і передбачають, що захід збере від 20 до 25 тисяч людей.

«Музика – це універсальна мова. Я абсолютно впевнена, що саме ця мова потрібна нашій країні. На сьогоднішній день наш стан потребує не просто універсальної мови, наш стан потребує додаткової гордості. Нам давно вже є чим пишатися», – каже директорка з розвитку фестивалю Лариса Мудрак.

Фестиваль відбудеться в чорноморському місті з 1 по 10 червня 2018 року, останній концерт, що відбудеться просто неба, буде безкоштовним.

Цей фестиваль задумав після Революції гідності український піаніст Олексій Ботвинов разом зі своєю дружиною та генеральною директоркою фестивалю Оленою Зозулею. Перший фестиваль відбувся влітку 2014 року. Вже тоді на фестивалі представили, крім концертів, три виставки, літературні зустрічі та велику паралельну програму «Музика і слово».

Щороку фестиваль поповнювався новими іменами та локаціями. Цьогоріч фестиваль відрізнятиметься від попередніх масштабами: буде ще більше зірок світового рівня, які привезуть свої нові програми.

Відкриється фестиваль концертом легенди світової скрипки Максима Венгерова. 3 червня завітає унікальна особистість Робі Лакатош з відомої ромської династії. Програму віденської класики гратиме 4 червня Штефан Владар, культова фігура для Австрії, який, попри свою затребуваність, знайшов час і зробив виняток для одеського фестивалю. Наступного дня свою програму представить Дмитро Ашкеназі, син легендарного Геннадія Ашкеназі.

На скрипаля Даніеля Хоупа, який виступить 6 червня, вже почали скуповувати квитки поціновувачі класики з Німеччини. А в останній день фестивалю класичної музики проведуть вечір музики Сергія Рахманінова.