Бойовики на Донбасі з початку доби здійснили 9 обстрілів – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що ситуація в зоні бойових дій «залишається тривожною», підтримувані Росією бойовики з початку доби 4 грудня дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

У штабі також повідомляють, що один із підрозділів Збройних сил України на Світлодарському напрямку відбив напад диверсійно-розвідувальної групи. «Диверсанти кинули на місці двох поранених та одного вбитого», – вказано в повідомленні. Про втрати українських військових у вечірньому зведенні не йдеться.

В угрупованні «ДНР» зранку 4 грудня заявили про 48 порушень режиму припинення вогню з боку українських військових упродовж минулої доби. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що впродовж минулої доби ЗСУ випустили по контрольованій сепаратистами території понад 60 боєприпасів.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.