Гривня втратила щодо долара 16 копійок – НБУ

Національний банк України послабив офіційний курс гривні щодо долара США на 5 грудня на 16 копійок – до 27,21 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро на 5 грудня складає 32,29.

За квартал національна валюта втратила щодо долара США майже півтори гривні. 4 вересня НБУ оцінював долар у 25 гривень 75 копійок.

Кабінет міністрів прогнозує курс гривні на кінець наступного року на рівні 30,1 гривні за долар США. Про це йдеться в тексті проекту держбюджету-2018, опублікованому на сайті Верховної Ради.

На 2017 рік в бюджеті був закладений середній курс 27,2 гривні за долар.

Національний банк України наприкінці листопада пояснив зниження курсу гривні сезонним чинником.

«Головний сезонний чинник – закупівля енергоносіїв. Хоча «Нафтогаз» зараз валюту не закуповує, а більше є її продавцем… Але є учасники ринку, які валюту закуповують. Є закупівля сезонних товарів під Новий рік», – сказав заступник голови НБУ Олег Чурій.

Заступник голови НБУ зазначає, що в цілому ситуація є сприятливою, тому що зростає експорт.

Курс гривні 29 листопада вперше від початку квітня цього року опустився нижче рівня 27 гривень за долар.