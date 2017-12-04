Суд за звинуваченням Януковича у державній зраді оголосив перерву до 6 грудня

Оболонський районний суд міста Києва оголосив перерву у засіданні в справі про державну зраду і пособництво веденню війни щодо колишнього президента України Віктора Януковича до 14:00 6 грудня.

Також суддя повідомив, що наступне заплановане засідання відбудеться 7 грудня о 10:00.

Під час засідання 4 грудня були розглянуті результати судово-економічної та семантико-лінгвістичної експертизи. На засіданні заслухали фрагменти висловлювань керівництва Росії у 2014 році.

Експертиза встановила, що у висловлюваннях президента Росії Володимира Путіна, міністра оборони РФ Сергія Шойгу та командувача Чорноморським флотом ВМФ Росії Олександра Вітко є наміри про захоплення частини України, а також ведення агресивної війни. На засіданні були переглянуті фрагменти російського фільму «Крим. Шлях на батьківщину».

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.