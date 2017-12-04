У 2014 році померли 790 російських військових – «Ведомости»

У російській армії в 2012 – 2015 роках померли 2642 особи, з них найбільше, 790, у 2014 році. Цю інформацію в документах Міністерства оборони про страхування військовослужбовців виявила російська газета «Ведомости», яка публікує відскановані копії цих паперів. Причини смерті військових в цих документах не вказані. Саме міністерство оборони Росії з 2010 року не публікує інформацію про кількість загиблих військовослужбовців.

Україна та країни Заходу стверджують, що з 2014 року Росія бере участь у війні на сході України на боці сепаратистів з угруповань «ДНР» та «ЛНР». Кремль офіційно відкидає звинувачення у використанні регулярних частин своєї армії на Донбасі і називає численних затриманих на сході України громадян Росії «добровольцями».

З вересня 2015 року Росія проводить військову операцію в Сирії. Офіційних даних про втрати російської армії за цей час також немає. Однак, за даними ЗМІ, лише за останній рік у Сирії загинули не менш як 40 російських військових. Країни Заходу звинувачують армію Росії в підтримці режиму сирійського президента Башара Асада, загибелі цивільного населення Сирії і застосуванні заборонених засобів ведення війни, в тому числі касетних бомб і хімічної зброї.