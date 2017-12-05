Київ відстежує судна, що заходять у порти окупованого Криму – Мінінфраструктури

Українські державні структури проводять моніторинг суден, що заходять в порти анексованого Криму, повідомив «Крим.Реалії» міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

«Ми фіксуємо кожен факт заходу в порти Криму завдяки системі AIS. Навіть, якщо капітани хитрують і відключають її, ми знаємо, що кораблі туди заходять. Ми передаємо ці списки в правоохоронні органи, до Міністерства закордонних справ», – заявив Омелян.

Він додав, що після виявлених фактів власників суден-порушників і держави, під прапором яких вони ходять, інформують про відповідальність через порушення міжнародного права.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України повідомило 18 вересня, що в закриті Україною порти анексованого Криму в серпні 2017 року заходили 34 вантажних іноземних судна.

Відвідування суднами під іноземними прапорами закритих морських портів і терміналів анексованого Криму і Севастополя розглядається Україною як порушення норм міжнародного права та дії, що підривають суверенітет країни, а також як порушення законодавства України. Такі дії тягнуть за собою відповідальність судновласників, операторів і капітанів суден, у тому числі кримінальну.