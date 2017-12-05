Радіо Свобода не відомо про характер обмежень через внесення у список ЗМІ – «іноземних агентів» – Кент

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Томас Кент заявив, що корпорація повідомлена про внесення кількох інформаційних служб і телемережі мережі «Настоящее время» у список ЗМІ – «іноземних агентів», але комплексний характер очікуваних з цього приводу обмежень наразі невідомий.

«Поки що комплексний характер цих обмежень невідомий. Ми ретельно вивчимо всі повідомлення від Міністерства (юстиції – ред.) та інших російських офіційних організацій. Водночас, ми як і раніше, прихильні продовжувати нашу журналістську працю в інтересах надання точних і об’єктивних новин нашим російськомовним аудиторіям», – сказав Томас Кент.

За його словами, Міністерство юстиції Росії зазначило, що нове визначення буде означати ще більше «обмежень» на роботу Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Росії.

Раніше сьогодні Міністерство юстиції Росії опублікувало список засобів масової інформації, яким присвоєно статус «іноземного агента» в Росії і окупованому нею Криму.

До списку потрапили Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL), проект української служби «Крим.Реалії», проект російської служби Радіо Свобода «Фактографія» і «Сибирь.Реалии», телеканал «Настоящее время», Татарсько-башкирська служба Радіо Свобода, медіа-проекти «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии».

Крім того, до списку «іноземних агентів» потрапив «Голос Америки».

13 листопада російський телеканал мовлення за кордон RT, фінансований російською владою, зареєструвався в США як іноземний агент. У Москві заявили про «тиск» на російські ЗМІ в США й пообіцяли «симетричну відповідь».

25 листопада президент Росії Володимир Путін підписав закон про засоби масової інформації – «іноземних агентів, якими можуть визнати ті ЗМІ, що отримують фінансування з-за кордону. Депутати Держдуми одноголосно схвалили законопроект 15 листопада, і одразу після цього Міністерство юстиції Росії надіслало кільком проектам Радіо Свобода повідомлення про можливі обмеження в їхній роботі. Попередження також отримали «Голос Америки», CNN і німецький міжнародний мовник Deutsche Welle.

Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода є частиною систему міжнародного мовлення США як некомерційна медіакорпорація. Вона має за завдання поширювати цінності демократії і громадянського суспільства, звертаючись до аудиторії тих країн, у яких свобода преси або заборонена, або обмежена владою, або поки що не стала нормою життя суспільства.