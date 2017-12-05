На всіх дорогах загального користування через погоду немає обмежень в русі – «Укравтодор»

Погодні умови в Україні станом на 5 грудня не створили обмежень в русі на автодорогах загального користування, повідомили у Держагенстві автомобльних доріг «Укравтодор».

«На перевальних ділянках доріг випадає сніг помірної інтенсивності при температурі повітря -2 -6 градусів. У більшості областей стан покриття на автодорогах державного та місцевого значення мокрий, лише у Чернівецькій області місцями засніжений, а на Сумщині місцями ожеледиця. Дороги місцевого значення у західних областях місцями засніжені. Для оперативного забезпечення проїзду в Україні дорожніми організаціями задіяно 427 одиниць техніки та близько 1000 співробітників», – йдеться в повідомленні.

У відомстві звернулися з проханням до водіїв бути уважними та обережними за кермом

«Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху, слідкуйте за дорожніми знаками, які попереджують про можливу слизькість», – звернулися в «Укравтодорі».

За даними Гідрометцентру, в Україні 5 грудня хмарно, у західних, північних та більшості центральних областей невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень від 2 морозу до 3 тепла. В Карпатах невеликий сніг, температура вдень 3-8 градусів морозу.