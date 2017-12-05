Власники автомобілів з іноземною реєстрацією пікетували Запорізьку митницю

Під стінами Запорізької митниці у вівторок відбувся пікет власників автомобілів з іноземною реєстрацією, передає кореспондент Радіо Свобода. Учасники організованої громадською організацією «Авто Евро сила Запоріжжя» акції протестують проти накладання митниками нових штрафів після вже сплаченого за порушення митного режиму штрафу у близько 8 тисяч гривень.

Як повідомили організатори мітингу, їх автівки, виготовлені раніше ніж 2010 року, а тому не можуть бути розмитнені і легалізовані.

«Нас не влаштовує те, що робить митниця, а саме те, що людям, які сплатили штраф і понесли покарання за одне порушення Митного кодексу, митниця намагається покарати їх за 485 статтею і виписує штрафи – і 400 тисяч гривень, і півтора мільйони. Тобто за одне і теж саме порушення хочуть покарати двічі, тому ми сьогодні тут зібралися і будемо доносити свою точку зору і хочемо почути, чому митниця так робить. Така практика почалась десь півроку тому і чомусь лише по Запорізькій області», – розповів представник активістів Владислав Погорелов.

За його словами, випадків «подвійних» штрафів у Запорізькій області зафіксовано вже понад 50.

У прес-службі Запорізької митниці відмовились озвучити Радіо Свобода позицію щодо вимог мітингувальників і вказали на раніше озвучену заяву виконувача обов’язків начальника Запорізької митниці ДФС Сергія Черкунова.

«Є чітко встановлені терміни, коли автомобіль повинний бути вивезений за межі митної території України. Ці терміни порушуються. Митниця виявляє ці факти, складає протокол за порушення режиму транзиту – там незначна сума. І власники таких авто дійсно йдуть на те, щоб сплатити штраф. А потім виникає питання: ми штраф сплатили, терміни порушили і продовжують їздити на території України, але вони забувають про те, що ввозивши авто з метою транзиту, вони скористались податковою пільгою, згідно з якою вони не сплачували необхідні податки при ввезені цього авто. І коли ми бачимо, що власник продовжує їздити на такому авто, він скористався пільгою, порушив законодавство, цієї пільги в нього вже не має, тому виникає питання про складання протоколу за статтею 465 Митного кодексу України – спроба ухилення від сплати митних платежів», – пояснив Черкунов.

Між представниками «Авто Евро сила Запоріжжя» та Запорізької митниці наразі є домовленість про проведення зустрічі з усіма учасниками мітингу, під час якої митники мають пояснити причини накладання штрафів власників автівок з іноземною реєстрацією.

У травні президент України Петро Порошенко доручив уряду вжити заходів для невідкладного врегулювання ситуації щодо недодержання вимог митного законодавства при використанні в Україні транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Порошенко також доручив удосконалити законодавство щодо регулювання тимчасового ввезення таких авто на територію України.

У січні та вересні власники автомобілів із іноземною реєстрацією кілька разів блокували деякі автошляхи з вимогою законодавчого врегулювання проблеми і запровадження часткового звільнення від оподаткування ввезених з-за кордону авто. Проте відповідного законопроекту так і не схвалили.

В Україні нині неможлива реєстрація ввезених з-за кордону автомобілів, які не відповідають стандартові «Євро-5». Це означає неможливість реєстрації машин, старших від 2010 року (коли став діяти цей стандарт) – незалежно від їхнього технічного стану.