Поліція порушила справу за фактом побиття Парасюком правоохоронця

Поліція Донецької області відкрила кримінальне провадження за фактом побиття народним депутатом Володимиром Парасюком поліцейського в Маріуполі.

«4 грудня у Маріуполі по закінченню засідання Апеляційного суду Донецької області щодо зміни запобіжного заходу двом екс-добровольцям, підозрюваним у розбійному нападі, й оголошення рішення суддів народний депутат вдарив одного поліцейського і пошкодив техніку іншому», – йдеться в повідомленні.

У поліції заявили, що події зафіксовані на відео. Потерпілому поліцейському діагностували струс головного мозку і забій.

За фактом порушили кримінальне провадження за статтею «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Триває слідство.

Парасюк відомий своїми бійками з іншими депутатами, а також із силовиками. Зокрема, у жовтня біля будівлі Верховної Ради сталася бійка між Володимиром Парасюком і керівником Управління державної охорони України Валерієм Гелетеєм. Після словесної перепалки Парасюк вдарив Гелетея ногою.