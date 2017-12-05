Прокуратура: розпочате провадження щодо депутатів, які перешкоджали затриманню Саакашвілі

Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження стосовно народних депутатів, які перешкоджали правоохоронцям затримувати колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко в Facebook, не уточнивши, про яких депутатів іде мова.

За його словами, інформацією внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про «втручання в діяльність працівника правоохоронного органу». Проведення досудового розслідування доручили управлінню Служби безпеки України в Києві та Київській області.

5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з Генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Проте автомобіль правоохоронців із Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика і через кілька годин, зламавши двері авта, звільнили його. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради України, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. 5 грудня в Києві генпрокурор повідомив, що оприлюднює першу частину даних операції Служби безпеки України і Генеральної прокуратури «зі зриву плану реваншну прокремлівських сил в Україні».

Він нагадав, що Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинної організації та укритті їхньої злочинної діяльності.