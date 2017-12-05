США передали українським морським прикордонникам новітнє обладнання

В Одесі 5 грудня відбулася церемонія передачі Державній прикордонній службі України спеціального обладнання від офісу Програми з експортного контролю і безпеки кордонів посольства США в Україні.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, зокрема, йдеться про кілька десятків комплектів для підводного плавання, комп’ютер, що функціонує під водою, системи аварійного підйому з води, бронежилети для підводного використання. Це обладнання передали відділу спеціальних дій на воді Одеського загону морської охорони (так званим «прикордонним спецпризначенцям») у рамках проекту міжнародної технічної допомоги.

Міжнародна програма співробітництва щодо протидії незаконній діяльності на кордоні, припинення контрабанди, незаконного переміщення зброї масового знищення, а також посилення потенціалу морських підрозділів триває понад 15 років. Утім, як зазначив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, «з початком російської агресії проти України допомога збільшилась в рази, і нині є вкрай необхідною».

«Морська безпека є значущою частиною безпеки взагалі. І Сполучені Штати разом з Україною й надалі стоятимуть на охороні територіальної цілісності кордоні», – сказав заступник голови дипломатичної місії США в Україні Джордж Кент.

Раніше американські партнери надали практичну й експерту допомогу у підготовці мобільного прикордонного підрозділу «ДОЗОР».