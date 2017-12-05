Суд в окупованому Криму продовжив арешт фігурантів бахчисарайської «справи «Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив термін тримання під вартою трьом фігурантам бахчисарайської «справи «Хізб ут-Тахрір» Ернесу Аметову, Марлену Асанову, Серверу Зекір’яєву. Ці троє людей залишаться під арештом до 9 березня.

Адвокати наполягали на домашньому арешті для підзахисних.

«У постанові суду виділено один абзац, а саме, що адвокати незгодні і просять інший запобіжний захід», – розповів Курбедінов.

Захист фігурантів бахчисарайської «справи «Хізб ут-Тахрір» має намір оскаржити рішення суду.

Вранці 11 жовтня в Бахчисараї в декількох будинках кримських татар, мусульман російські силовики провели обшуки. Їх підозрюють у зв’язку з організацією «Хізб ут-Тахрір».

Після анексії Криму Росією на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши до списку 15 об’єднань, названих «терористичними».