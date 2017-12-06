У Кривому Розі оголосили день жалоби через загибель в АТО бійця-земляка

6 грудня в Кривому Розі оголошено день жалоби через загибель в АТО земляка, бійця Андрія Кавуна. Розпорядження про це підписав виконувач обов’язків міського голови Кривого Рогу Сергій Маляренко.

Як повідомили в мерії Кривого Рогу, у день жалоби в місті приспустять державні прапори України, скасують розважальні заходи, внесуть відповідні зміни до програм місцевого телебачення і радіо.

За інформацією міської ради, прощання із загиблим відбудеться 6 грудня.

30 листопада Андрій Кавун, боєць 74-го окремого розвідбатальйону, ніс службу в зоні АТО з 2014 року. Він зазнав тяжкого поранення в бою і був шпиталізований до обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі. Чоловік помер у лікарні після тижня в комі 5 грудня. У Андрія залишилися батьки, сестра і наречена.

За даними з Книги пам’яті, станом на жовтень 2017 року в зоні АТО найбільше бійців загинуло з Дніпропетровської області – 432.