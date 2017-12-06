У віці 74 років після боротьби з раком легенів помер рок-зірка Франції Джонні Голлідей. У Франції, де він більш відомий, ніж за кордоном, Голлідей був настільки важливою культурною фігурою, що про його смерть оголосив в заяві президент Емманюель Макрон 6 грудня.

«У всіх нас є щось від Джонні», – сказав Макрон, додавши, що Голлідей привніс частину Америки у французький національний пантеон.

У заяві не вказано, де саме помер Голлідей.

Відомий як просто Джонні, Голлідей народився в окупованому нацистами Парижі 15 червня 1943 року, його батько був бельгійцем, а мати з Франції. Батьки розлучилися незабаром після народження Голлідея і його виховувала тітка-акторка.

Натхненний Елвісом Преслі, Голлідей продав понад 100 мільйонів альбомів і провів 50 великих турів з часу свого першого професійного концерту у 1960 році.