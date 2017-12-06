Президент, прем’єр, секретар РНБО і голова Верховної Ради привітали воїнів з Днем Збройних сил України

Президент України Петро Порошенко, секретар РНБО Олександр Турчинов, прем’єр-міністр Володимир Гройсман та голова Верховної Ради Андрій Парубій привітали військовослужбовців та ветеранів з Днем Збройних сил України. Привітання оприлюднені на сайті Міноборони і РНБО.

«Сьогодні увесь світ констатує, що у запеклих боях на сході України народилась зовсім інша армія – армія Нескорених, яка відправила на звалище історії міф про непереможність російського війська, скасувала загарбницькі плани кремлівських окупантів, зупинила ворога та продовжує підтримувати стабільність уздовж лінії розмежування», – заявив президент Петро Порошенко.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що країна пам’ятає про «народний волонтерський рух, який і досі докладає всіх зусиль, щоб забезпечити наших бійців усім найнеобхіднішим».

Секретар РНБО Олександр Турчинов зазначив, що цьогоріч українським Збройним силам виповнилось 100 років.

«Збройні сили України готові дати відсіч будь-якій провокації, бойовий досвід України вже вивчають в арміях країн-членів НАТО», – додав секретар РНБО.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій згадав про військових, які віддали життя, захищаючи Україну.

«Вічна пам’ять і вічна слава українським воїнам усіх часів, які поклали свої життя у боях за Незалежність України», – додав він.

Президент, прем’єр, секретар РНБО і голова Верховної Ради побажали військовим перемог і всіляких гараздів.

6 грудня в Україні відзначають День збройних сил.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». За даними ООН, від початку конфлікту на Донбасі загинули понад 10 тисяч людей.