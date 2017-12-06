ДСНС попереджає про сильний вітер і небезпеку лавин на заході України

У Карпатах 6 грудня очікується значна небезпека сходження лавин, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«У високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)», — йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними ДСНС, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській областях, на Закарпатті, а також у Рівненській, Хмельницькій, Волинській і Чернівецькій областях 6 грудня вітер посилиться до 15-20 метрів за секунду.

4 грудня рятувальники повідомляли, що в населених пунктах трьох областей заходу України через негоду (дощ та налипання мокрого снігу) було знеструмлено 88 населених пунктів.