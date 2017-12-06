Уряд Чехії очолив мільярдер Андрей Бабіш

Новим прем'єр-міністром Чехії став мільярдер Андрій Бабіш, лідер популістської руху ANO (Акція незадоволених громадян). Кандидатуру підприємця офіційно затвердив президент Мілош Земан. Раніше цього тижня він прийняв відставку уряду на чолі з попередником Бабіша Богуславом Соботкою.

Аналітики передбачають, що новий кабінет міністрів буде сформований до середині січня 2018 року. Раніше кілька парламентських партій відмовилися брати участь у переговорах про новий уряд. Вони звинувачують Бабіша в авторитарних тенденціях.

Крім того, проти нього недавно було порушено кримінальну справу за звинуваченням у фінансових махінаціях. У зв’язку з кримінальною справою у вересні Бабіша позбавили депутатського імунітету. Однак мільярдер знову отримав імунітет після перемоги на парламентських виборах у жовтні. Поліція Чехії наполягає на повторному скасуванні імунітету для продовження кримінального переслідування Бабіша.

На виборах рух мільярдера Бабіша ANO отримав понад 29% голосів. ANO виступає, зокрема, за посилення міграційної політики Європейського союзу і проти системи квот для розподілу біженців з різних країн ЄС. З 2014 року рух ANO входив до складу урядової коаліції разом з соціал-демократами і християнськими демократами. Бабіш кілька років обіймав посаду міністра фінансів.

Уряд Чехії обирається терміном на чотири роки. Кабінет міністрів прем’єра Богуслава Соботки був призначений 29 січня 2014 року.