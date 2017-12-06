Суд за звинуваченням Януковича в державній зраді продовжиться 7 грудня

Оболонський районний суд Києва переніс на 10:00 7 грудня розгляд по суті справи про державну зраду і пособництво веденню війни щодо колишнього президента України Віктора Януковича. Про це повідомив головуючий в колегії суддя Владислав Дев’ятко.

На засіданні 6 грудня прокуратура надала суду понад 20 записів телефонних розмов керівників російських органів влади, які в лютому-березні 2014 року обговорювали операцію із окупації Криму. Зокрема, були оприлюднені переговори радника президента Росії Сергія Глазьєва і колишнього представника президента Росії в Криму Олега Белавенцева.

Державний адвокат Януковича Ігор Ляшенко заявив суду, що ці переговори не свідчать про причетність його підзахисного до анексії Криму або про державну зраду.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.