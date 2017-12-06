На Дніпропетровщині село назвали на честь загиблого на Донбасі бійця

На Дніпропетровщині село Червоний Лиман Покровського району перейменоване на село Добропасове на честь загиблого на Донбасі бійця Сергія Добропаса – військовослужбовця 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, яка дислокується регіоні. Про це 6 грудня повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов.

23-річний стрілець-зенітник Сергій Добропас загинув 14 червня 2014 року в збитому бойовиками під Луганськом українському військовому літаку Іл-76.

Окрім того, як поінформував Гліб Пригунов, у Новомосковську на честь загиблих військовослужбовців 25-ї окремої повітрянодесантної бригади перейменовано три вулиці. Тепер вони носять імена Андрія Литвиненка, Юрія Голополосова та Віктора Мельникова. Усі вони загинули в зоні АТО 2014 року від поранень.

Також у Кам’янському з’явилась вулиця на честь командира взводу протитанкових керованих ракет Олександра Какалюка, а в Катеринопільській сільській раді Криничанського району – вулиця Сергія Ковальчука, механіка – водія, загиблого у жовтні 2014 року від важкого поранення.

«Кожне віддане життя за наше майбутнє – варте пам’яті та увічнення»,– зазначив посадовець.

За даними всеукраїнської Книги пам’яті, станом на жовтень 2017 року в зоні АТО загинуло найбільше бійців з Дніпропетровської області – 432. До Книги пам’яті бійців Дніпропетровської області, яку презентували 6 грудня 2017 року, внесені прізвища 496 жителів Дніпропетровщини – бійців Збройних Сил України та добровольчих батальйонів, загиблих на Донбасі.