«Шахтар» виграв перший тайм у вирішальному матчі в групі Ліги чемпіонів

Донецький футбольний клуб «Шахтар» після першого тайму матчу шостого туру групового турніру Ліги чемпіонів веде перед у протистоянні з англійським «Манчестер Сіті» – 2:0.

Перший м’яч філігранним ударом на 26-й хвилині забив бразильський півзахисник Бернард, а на 32-й хвилині під час швидкої контратаки гірників помилку голкіпера манчестерців використав ще один бразилець, оборонець Ісмаїлі.

Перед матчами останнього туру «Манчестер Сіті» вже гарантував собі перше місце в групі (15 очок), «Шахтар» іде другим (9 очок), випереджаючи італійський «Наполі» на три бали. Гірників у зустрічі, яка зараз відбувається в Харкові, для виходу до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів влаштовує навіть нічия.

У матчі, який паралельно з харківським відбувається в Роттердамі, «Наполі» грає з голландським «Феєноордом» унічию – 1:1.