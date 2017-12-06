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07 Грудень 2017, Київ 01:00
Новини | Суспільство

«Шахтар» вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Донецький футбольний клуб «Шахтар» в шостому турі групового турніру Ліги чемпіонів виграв у англійського «Манчестер Сіті» – 2:1.

Перший м’яч філігранним ударом на 26-й хвилині забив бразильський півзахисник Бернард, а на 32-й хвилині під час швидкої контратаки гірників помилку голкіпера манчестерців використав ще один бразилець, оборонець Ісмаїлі.

На доданих арбітром хвилинах Серхіо Агуеро з пенальті скоротив відставання гостей.

Вже перед матчами останнього туру «Манчестер Сіті» гарантував собі перше місце в групі (15 очок). «Шахтар» став другим (12 очок), італійський «Наполі», який в останньому турі поступився голландському «Феєноорду» (1:2), залишився третім (6 очок).

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