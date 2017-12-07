Бойовики на Донбасі стріляли 27 разів, жоден військовий ЗСУ не постраждав – штаб

Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 27 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців, жодний боєць ЗСУ в результаті цих обстрілів не постраждав.

Згідно з повідомленням штабу на сторінці у Facebook, на луганському напрямку бойовики активізувалися у темну пору доби, зокрема біля Луганського, Травневого, Новоолександрівки, Лобачевого і Станиці Луганської. Водночас на донецькому напрямку сепаратисти вели вогонь переважно вдень.

«За світлої пори доби найгарячіше було на Приазов’ї. Тут окупанти з мінометів різних типів та зброї менших калібрів неодноразово обстрілювали низку населених пунктів на підступах до Маріуполя, зокрема Водяне і Старогнатівку. По оборонцях Широкиного, окрім того, стріляв танк. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по наших позиціях у районі Гнутового.

Увечері епіцентр протистояння від Азовського моря змістився до передмістя Авдіївки», – повідомили у штабі.

Згідно з повідомленням, у більш ніж половині випадків українські військові «придушували вогневу активність» бойовиків.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 10 разів. На сайтах угруповання «ДНР» даних за останні години не повідомляють.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.