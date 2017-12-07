Суд в окупованому Криму розгляне питання щодо продовження арешту фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 7 грудня розгляне клопотання слідства про продовження терміну утримання в СІЗО фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» Тимуру Ібрагімову, Сейрану Салієву і Белялу Меметову, повідомляє сайт «Крим.Реалії». Згідно з повідомленням, судові засідання призначені на 14:00 за місцевим часом.

«Сьогодні ми, як завжди, будемо клопотати про зміну запобіжного заходу з утримання в СІЗО на домашній арешт, особливих ілюзій з приводу рішення суду не маємо», – прокоментував адвокат Едем Семедляєв.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 6 грудня продовжив до 9 березня термін утримання під вартою трьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» Ернесу Аметову, Марлену Асанову та Серверу Зекір’яєву.

Вранці 11 жовтня в Бахчисараї в декількох будинках кримських татар, мусульман російські силовики провели обшуки. Їх підозрюють у зв’язку з організацією «Хізб ут-Тахрір».

Після анексії Криму Росією на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Після захоплення Криму Москва намагається насаджувати цю заборону і на цій окупованій частині України, де, відповідно до українського законодавства, «Хізб ут-Тахрір» діє легально.