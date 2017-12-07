У Раді безпеки ООН ініціювали екстрене засідання через рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю

Вісім з 15-ти членів Ради безпеки ООН ініціювали проведення 8 грудня екстреного засідання, щоб обговорити рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. З відповідним проханням до генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша звернулися Франція, Болівія, Єгипет, Італія, Сенегал, Швеція, Великобританія і Уругвай.

«Я послідовно виступав проти будь-яких односторонніх заходів, які поставили б під загрозу перспективу миру для ізраїльтян і палестинців», – сказав генсекретар ООН.

«У цей тривожний момент я хочу дати зрозуміти: альтернативи рішенню про дві держави немає, немає плану Б», – сказав він.

Президент Дональд Трамп у своїй промові 6 грудня сказав, що цей крок був всього лише «визнанням реальності». «Сьогодні ми нарешті визнаємо очевидне, що Єрусалим є столицею Ізраїлю», – сказав він.

Трамп доручив Державному департаменту США розпочати підготовку до переведення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Як кажуть експерти, це може зайняти від трьох до чотирьох років.

Ця заява змінила політику США декількох десятиліть, згідно з якою статус міста має вирішуватися на переговорах з палестинцями.

Країни Близького Сходу засудили таке рішення Трампа, а європейські лідери, побоюючись спалаху насильства, закликали до спокою з усіх сторін.