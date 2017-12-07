«Справу Плотницького» про збитий літак Іл-76 у Дніпрі розглянуть 12 грудня – адвокат

Красногвардійський районний суд Дніпра розгляне справу проти ватажків угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького, Олександра Гурєєва та Андрія Патрушева щодо збитого військового літака Іл-76 з українськими військовослужбовцями на борту 12 грудня. Про це повідомив адвокат родин загиблих військовослужбовців Віталій Погосян, який отримав офіційне запрошення до суду.

За його даними, дії ватажків кваліфіковані як «терористичний акт» (частина 3 статті 258 Кримінального кодексу України).

27 листопада колегія суддів Апеляційного суду Дніпропетровської області направили справу до Красногвардійського районного суду Дніпра.

Раніше, 12 вересня у Дніпрі у Бабушкінському районному суді Дніпра не відбувся судовий розгляд «справи Плотницького» через самовідвід колегії суддів. Справу мала розглядати колегія із трьох суддів, однак усі вони заявили про самовідвід, посилаючись на упередженість та необ’єктивність при розподілі цієї судової справи.

Схожа ситуація в цьому суді була і 20 липня. Тоді двоє суддів заявили про самовідвід.

У січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що передала до суду обвинувальний акт проти керівника терористичної організації «ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака Іл-76.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.