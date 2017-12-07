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07 Грудень 2017, Київ 11:30
Новини | Міжнародні

Парламент Австралії дозволив одностатеві шлюби

Парламент Австралії голосуванням 7 грудня дозволив одностатеві шлюби по всій країні після публічних дебатів і опитування громадян, які підтримали цю ініціативу. Ухваленим Палатою представників Австралії законопроектом змінюється визначення шлюбу як союзу лише чоловіка і жінки – на «союз двох людей». Австралійський Сенат схвалив відповідний закон тижнем раніше.

Очікується, що закон вступить в силу приблизно через місяць після королівської згоди та інших формальностей.

Прихильники захисту прав геїв схвальними вигуками підтримали під будівлею парламенту Австралії голосування 7 грудня.

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