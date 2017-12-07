Без прогресу в Раді Порошенко не виключає внесення свого законопроекту про антикорупційний суд

Президент України Петро Порошенко заявив про внесення власного законопроекту про антикорупційний суд, якщо у Верховній Раді до початку наступного тижня не буде прогресу з цього приводу.

«Завтра вже місяць, як я звернувся до Верховної Ради України з пропозицією щодо прискорення процесу створення Вищого антикорупційного суду. Це було продиктовано бажанням створити максимально сприятливі умови для ухвалення відповідного закону. Його проект ще на стадії написання мав би бути узгоджений між різними політичними силами. Моя пропозиція все ще в силі. Однак якщо до початку наступного тижня я не побачу прогресу, протягом семи-десяти днів самостійно підготую та внесу відповідний законопроект», – написав Порошенко на сторінці у Facebook.

Він також звернувся до народних депутатів з пропозицією зняти з порядку денного старий законопроект «Про антикорупційні суди», як це рекомендувала Венеціанська комісія, і «розчистити простір для нового проекту», додав Порошенко.

8 листопада президент Петро Порошенко звернувся з листом до голови Верховної Ради Андрія Парубія із пропозицією утворити робочу групу із напрацювання законопроекту «Про антикорупційні суди» з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії. Він заявляв, що внесення ним нового законопроекту про антикорупційний суд є неможливим через аналогічний законопроект № 6011, який все ще залишається в порядку денному сесії Верховної Ради, попри рекомендації Венеціанської комісії його відкликати. 9 листопада спікер кілька разів ставив на голосування пропозицію про відкликання законопроекту №6011, але голосів на це не вистачало.

Міжнародні правозахисники, західні партнери України давно закликають Київ посилити боротьбу з корупцією, зокрема шляхом створення спеціального антикорупційного суду, що мав би особливо ретельно відібраних суддів і розглядав би справи щодо корупції.