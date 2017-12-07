Вчені заявили про найдавнішу і найбільшу з досі виявлених чорних дір

Американські науковці повідомили про виявлення найстарішої і найбільшої з досі зафіксованих чорних дір. Це небесне явище, за їхніми даними, у 800 мільйонів разів більше, аніж сонце.

Астрономи з Інституту Карнегі з підтримки науки в журналі Nature 6 грудня повідомили, що чорна діра знаходиться в центрі дуже яскравого небесного об’єкта, що називається квазаром, розташованим приблизно на відстані 13,1 мільярдів світлових років від Землі.

Астрономи повідомили, що діра утворилася через 690 мільйонів років після Великого вибуху, яким було створено всесвіт, коли космосу було лише 5 відсотків від його нинішнього віку.

«Якби всесвіт був 50-річною людиною, ми побачили б зображення цієї людини, коли їй було 2 чи 2,5 роки», – сказав астроном Едуардо Банадос.

Він додав, що виявлений квазар налічує 13,1 мільярда років, тоді, як для порівняння, Землі близько 4,5 мільярдів років.

Професор фізики Массачусетського технологічного інституту Роберт Сімко заявив, що цей об’єкт «дає нам вимір часу, коли всесвіт вперше освітлювався зірками».