Вперше в історії Узбекистану президент підписав указ про масове помилування

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв підписав 7 грудня указ про помилування 2700 засуджених, що тамтешні державні ЗМІ назвали першим масовим помилуванням в історії країни.

Указом, зокрема, передбачається звільнення з в’язниць 956 осіб, які вчинили злочини з різних обставин, щиро покаялися в скоєному і твердо стали на шлях виправлення, які позитивно характеризуються за місцем проживання та в установах з виконання покарань.

Актом про помилування цим засудженим надано можливість «якнайшвидшого возз’єднання з сім’єю і повернення в суспільство».

29 вересня президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв підписав розпорядження про підготовку матеріалів про помилування засуджених до 25-ї річниці ухвалення Конституції.

Кілька в’язнів-журналістів, політиків та інших людей, яких розглядають правозахисники як політичних в’язнів, було звільнено з моменту вступу до влади Мірзійоєва у вересні 2016 року, після смерті Іслама Карімова.

У жовтні міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що узбецька влада ухвалила «певні позитивні кроки» в перший рік на посаді Мірзійоєва та закликала до «сталого» поліпшення прав людини.