Суд дослідив докази сторони обвинувачення у справі Януковича

Оболонський районний суд Києва дослідив усі докази сторони обвинувачення у справі колишнього президента України Віктора Януковича, якого звинувачують в державній зраді.

У суді дослідили документи ООН, які стосуються засідань організації щодо Криму. Крім того, прокуратура надала суду документи від керівників правоохоронних органів країни про події щодо анексії Росією Криму.

Оболонський районний суд Києва наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича. Після того адвокати Януковича відмовилися від участі у цьому судовому процесі, йому вже кілька разів призначали державного захисника.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.