Прокуратура просить суд викликати на допит Авакова, Парубія і Дещицю у справі Януковича

Прокуратура просить суд викликати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, посла України в Польщі Андрія Дещицю, спікера Верховної Ради Андрія Парубія на допит у справі колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

У ході засідання Оболонського районного суду Києва прокурор оголосив список свідків, яких просить допитати сторона обвинувачення.

Також сторона обвинувачення просить допитати заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю, посла України в ООН Володимира Єльченка.

Дещиця на момент анексії Криму обіймав посаду міністра закордонних справ.

Прокуратура вважає, що ці свідки можуть надати інформацію щодо подій, які передували анексії Криму, а також щодо втечі Януковича з України до Росії.

Сьогодні суд завершив докази сторони обвинувачення у справі Януковича.

Оболонський районний суд Києва наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича. Після того адвокати Януковича відмовилися від участі у цьому судовому процесі, йому вже кілька разів призначали державного захисника.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.