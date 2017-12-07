У Раді розглядають питання відкликання Соболєва з посади голови антикорупційного комітету

У Верховній Раді розглядають проект постанови відкликання Єгора Соболєва з посади голови комітету запобігання і протидії корупції.

Розпочалося вечірнє засідання парламенту, у залі зареєструвалися 366 народних депутатів.

6 грудня Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції підтримав пропозицію, щоб ініціювати перед парламентом процедуру відкликання Єгора Соболєва з посади голови комітету.

Український офіс міжнародної правозахисної організації Transparency International закликав напередодні Верховну Раду не голосувати за проект постанови про відкликання Єгора Соболєва з посади голови парламентського комітету з питань запобігання й протидії корупції.

Крім того, сьогодні депутати мають розглянути проект держбюджету -2018.