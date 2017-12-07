Могеріні: у ЄС занепокоєні рішенням Трампа щодо Єрусалима

Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах Федеріка Могеріні заявдяє, що у ЄС занепокоєні рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

«Заява (Трампа – ред. )може відкинути нас назад у ще більш темні часи, ніж ті, в яких ми вже живемо… ЄС і його держави-члени будуть продовжувати поважати міжнародний консенсус щодо Єрусалиму, поки остаточний статус Святого Міста не буде вирішено шляхом прямих переговорів між сторонами», – йдеться у заяві представник ЄС.

Могеріні наголошує, що пріоритетом сьогодні є уникнення подальшого загострення напруженості на місцях.

«Дуже важливо, що президент Трамп у своєму виступі визнав, що статус-кво святих місць має бути збережено. Найстрашніше, що може статися зараз, – це загострення напруженості навколо Святих місць та регіону. Бо те, що трапляється в Єрусалимі, має значення для всього регіону та всього світу», – додають в ЄС.

Президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні 6 грудня, що «настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю». Трамп доручив Державному департаменту США розпочати підготовку до переведення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Як кажуть експерти, це може зайняти від трьох до чотирьох років.

Ця заява змінила політику США декількох десятиліть, згідно з якою статус міста має вирішуватися на переговорах з палестинцями.

Країни Близького Сходу засудили таке рішення Трампа, а європейські лідери, побоюючись спалаху насильства, закликали до спокою з усіх сторін.