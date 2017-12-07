Рада продовжила мораторій на продаж землі до 2019 року

Верховна Рада продовжила мораторій на продаж сільськогосподарської землі до 1 січня 2019 року.

За законопроект № 7350 проголосували 236 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Документ передбачає, що до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2019 року, не допускається купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб.

В Україні з 2002 року діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні минулого року президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження мораторію до 2018 року, документом також доручалося Кабміну до 1 липня 2017 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Наразі у Верховній Раді зареєстровані два депутатських законопроекти про обіг земель сільськогосподарського призначення. Уряд планував подати відповідний законопроект восени, проте цього не сталося.

Запровадження повноцінного ринку землі є одним із зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом, але Україна досі не має законодавчої бази для повноцінного функціонування ринку землі.