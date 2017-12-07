У Львові нагадали про зниклих у зоні бойових дій на Донбасі

У Львові Міжнародний комітет Червоного Хреста представив виставку «Невідомість», присвячену безвісти зниклим людям на Донбасі та їхнім родинам.

Фотографії рідних зроблені по обидва боки від лінії розмежування на сході України американським фотографом Брендон Гофманом. Біля кожної світлини описана історія родини. Усі вони схожі тим, що рідні надіються знайти свого сина, доньку, чоловіка, брата, які безвісти зникли у 2014, 2015 роках.

Люди мають право знати, що сталося з їхніми рідними, такий головний задум фотовиставки, але й важливо привернути увагу до проблеми зниклих осіб, що їхні рідні не самі зі цією бідою. Про це говорили представники Червоного Хреста під час відкриття виставки у центрі Львова, біля Гарнізонного храму Петра і Павла.

Від початку конфлікту на Донбасі Червоний Хрест зареєстрував понад 1400 зниклих безвісти людей, переважно зниклі чоловіки від 27 до 43 років, на сьогодні рідні 680 осіб все ще їх розшукують і не мають жодної інформації. За даними СБУ, станом на листопад на Донбасі 403 людини вважаються зниклими безвісти.

На відкриття виставки прийшли жителі Львівщини, чиї рідні безвісти зникли, які неодноразово звертались у Червоний Хрест, але так і не змогли нічого довідатись.

«Я телефоную у Червоний Хрест у Донецьк і чую, що вони не можуть шукати. Тоді чому вони не зроблять заяви, що їм перешкоджають шукати людей? Жодної інформації про брата Олександра Бондара не маю з 20 січня 2015 року. Він був захисником Донецького аеропорту», – каже Аліна Фрідріх.

Представники Червоного Хреста пояснили, що роблять все можливе, щоб отримати доступ у шпиталі в Луганську, Донецьку, але, згідно з умовами роботи, не можуть розголошувати інформацію чи робити заяви. Хоча, згідно з міжнародним гуманітарним правом людини, сторони конфлікту зобов’язані надати інформацію сім’ям зниклих безвісти.

«20 січня буде три роки, як я не знаю долі свого сина, кіборга Валерія Степанишина. Спершу рік говорили, що він поранений лежить десь у лікарні, потім виявилось, що його немає там. Від друзів, які, зокрема, повернулись і з полону, дізнався, що Валерій стояв у центрі, де стався вибух. Вони всі розлетілись, хтось вижив, хтось – ні, тіла закидали на машини», – говорить батько Віталій Степанишин.

Виставка «Невідомість» презентуватиметься у центрі Львова до 25 грудня. Раніше її презентували у Києві, Слов’янську, Сєвєродонецьку, Одесі, Маріуполі.