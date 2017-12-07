Солом’янський суд закликає САП утриматися від заяв, що створюють «враження тиску»

Солом’янський районний суд Києва закликає Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру утриматися від заяв, що створюють «враження прямого чи опосередкованого тиску».

Як повідомляє прес-служба суду, судді Солом’янського райсуду, «розуміючи важливість покладених на них обов’язків, ставлячись відповідально до здійснення правосуддя, вживають всі фізично можливі й допустимі заходи для оперативного вирішення справ, в тому числі досудового розслідування НАБУ».

«Суд очікує цих вже рекомендованих до призначення п’ятьох суддів лише з метою врегулювання навантаження з розгляду справ на діючих суддів, а не з метою формування колегії в справі та визначення запасного судді», – додають у суді.

Напередодні у САП заявили, що системне «саботування судового розгляду справ, несвоєчасне виконання покладених КПК України повноважень слідчого судді у кримінальних провадженнях щодо «Укргазвидобування» зводить нанівець зусилля детективів і прокурорів, які працювали над зібранням доказової бази у цих справах».

Серед іншого, у прокуратурі вказали, що 10 листопада детектив за погодженням звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення спецрозслідування стосовно Олександра Онищенка і інших 5 фігурантів справи щодо «Укргазвидобування».

У САП наголосили, що на даний час, незважаючи на вимоги КПК України, сплинув не лише 10 денний строк розгляду клопотання, а й майже місячний.

«Наступне засідання з розгляду клопотання призначено на 16 січня 2018, тобто через 2 місяці після звернення детектива до слідчого судді, а загалом у строк, що в 6 разів перевищує строк, відведений КПК на проведення зазначеної процесуальної дії. Призначення судового засідання через 2 місяці після надходження клопотання детектива призводить до явного та відвертого нехтування вимогами ст.28 КПК України щодо проведення процесуальних дій у розумні строки», – йдеться у заяві прокуратури.

Олександр Онищенко є фігурантом справи щодо розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування». У липні минулого року Верховна Рада позбавила Онищенка депутатської недоторканності, але перед цим він виїхав із України.

Онищенко до цього часу перебуває за межами України. Депутат заперечує свою причетність до розкрадання коштів, а порушену справу називає тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року «члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» спричинено збитки на понад 740 мільйонів гривень».