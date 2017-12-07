Рада схвалила постанову, якою збільшується посадовий оклад депутатів

Верховна Рада схвалила постанову, якою збільшується посадовий оклад народних депутатів. За постанову № 7172 проголосували 235 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Документ передбачає, що посадовий оклад депутатів буде прирівняно до окладу членів уряду з прив’язкою до прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня цього року.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття і застосовується з 1 жовтня 2017 року.

Згідно з додатком, голові Верховної Ради пропонують призначити оклад у розмірі 18 528 гривень, першому заступнику – 17 756 гривень, заступнику – 16 984 гривень, а членові комітету – 15 440 гривень.Йдеться лише про оклади без урахування надбавок і премій.

У січні депутати відхили проект постанови про фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради у 2017 році, який, серед іншого, передбачав збільшення посадових окладів депутатів.