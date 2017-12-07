Рада зробила перший крок до руйнування Prozorro – Мінекономрозвитку про законопроект №7206

У Мінекономрозвитку заявляють, що Верховна Рада зробила перший крок до руйнування системи електронних державних закупівель Prozorro, підтримавши законопроект про преференції українським виробникам при державних закупівлях навіть у разі, якщо їх цінова пропозиція від 25% до 43% гірша, ніж у конкурентів.

«Тільки що Верховна Рада зробила перший крок для того, щоб зруйнувати реформу державних закупівель, і схвалила законопроект №7206 у першому читанні. Ми закликаємо народних депутатів припинити саботаж реформи і знищення малого та середнього бізнесу!» – йдеться в повідомленні у twitter.

За схвалення за основузаконопроекту «Купуй українське, плати українцям!» (щодо сприяння розвитку промислового виробництва та малого і середнього підприємництва) проголосував 241 депутат.