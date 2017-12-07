«Динамо» розгромило «Партизан» і стало першим у групі Ліги Європи

Футболісти київського «Динамо» в останньому турі групового турніру Ліги Європи на НСК «Олімпійський» розгромили сербський «Партизан» – 4:1.

Рахунок на 6-й хвилині відкрив Микола Морозюк, а згодом бразильський нападник киян Жуніор Мораєс оформив хет-трик, забивши на 28-й, 31-й та 78-й (з пенальті) хвилинах.

На доданих хвилинах першого тайму гості забили гол престижу – з 11-тиметрової позначки відзначився Марко Євтович.

Таким чином, динамівці набрали 13 очок і стали першими, «Партизан» став другим з вісьмома балами. Обидві команди вийшли до 1/16 фіналу Ліги Європи.