Верховна Рада розглядає держбюджет-2018 у другому читанні

Верховна Рада пізно ввечері 7 грудня розглядає в другому читанні проект державного бюджету України на 2018 рік, доопрацьований із урахуванням бюджетних висновків та затвердженого урядом до другого читання 1 грудня.

Представляючи законопроект, міністр фінансів України Олександр Данилюк нагадав, що цього року уряд розробив держбюджет на базі середньострокової бюджетної резолюції, закладаючи основи довгострокового розвитку економіки та проведення системних глибоких перетворень.

«Обсяг дефіциту відповідає «маяку» спільної програми з Міжнародним валютним фондом. Зараз проект держбюджету на 2018 рік вже доопрацьований з урахуванням бюджетних висновків Верховної Ради і був схвалений 1 грудня. Ми опрацювали всі поправки та пропозиції народних депутатів та намагались врахувати більшість з них, виходячи з пріоритетності видатків та можливостей дохідної частини», – сказав міністр.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити державний бюджет України на 2018 рік у другому читанні й у цілому після прийняття низки змін до Податкового та Бюджетного кодексів, а також з урахуванням ряду поправок комітету. Відповідні законопроекти парламент схвалив раніше 7 грудня.

Верховна Рада оприлюднила доопрацьований Кабінетом міністрів до другого читання проект державного бюджету України на 2018 рік. Порівняно з початковим варіантом, доходи держбюджету пропонується збільшити на 37 мільярдів гривень, видатки – на 41 мільярд гривень, дефіцит – на 3,9 мільярда гривень – до 81,8 мільярд гривень.