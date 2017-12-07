Верховна Рада ухвалила державний бюджет-2018

Верховна Рада України 7 грудня ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №7000 «Про Державний бюджет України на 2018 рік». За документ у другому читанні проголосували 267 депутатів, а в цілому його підтримали 273 обранці.

Доходи держбюджету на 2018 рік передбачені в розмірі 913 мільярдів 613 мільйонів 702,5 тисячі гривень. Видатки передбачені в сумі 988 мільярдів 634 мільйони 334,5 тисячі гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету-2018 визначено в сумі 81 мільярд 849 мільйонів 380 тисяч гривень.

На 2018 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі з 1 січня 2018 року – 1700 гривень, з 1 липня - 1777 гривень, з 1 грудня – 1853 гривні. Мінімальна зарплата з 1 січня – 3723 гривні.